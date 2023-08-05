"الرياضة": وصول قطار "كابيتانو مصر" إلى المنوفية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصول قطار اختبارات الموسم الثاني للمشروع الأكبر فى مجال اكتشاف المواهب الكروية (كابيتانو مصر) بمحافظة المنوفية ( مدينة شبين الكوم )، بملاعب نادي الجمهورية الرياضي أيام ٥ و ٦ أغسطس الجاري.

ووصل عدد الراغبين فى خوض الاختبارات بمحافظة المنوفية عن طريق الرابط الإلكتروني إلي 5600 لاعب من مواليد 2009، ويستهدف مشروع كابيتانو مصر اكتشاف افضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكافة محافظات الجمهورية لتقديم اجيال جديدة من المواهب الي المنتخبات الوطنية والاندية المصرية والعالمية.

ويشرف علي تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح وفريق عمل كابيتانو بوزارة الشباب والرياضة الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير، الدكتور سيد الشتيحي، والدكتور محمد المسلماني، بالإضافة إلى لفيف من المدربين واللاعبين القدامي، ومديريات الشباب والرياضة والأمن والصحة والسكان بالمنوفية.