أمن القاهرة: حريق وزارة الأوقاف التهم محتويات بالطابق الأول والثانى

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات حريق مقر وزارة الأوقاف القديم بمنطقة وسط البلد.

أثبت الفحص الفنى للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للموقع أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائى بالتوصيلات والتجهيزات الكهربائية الخاصة بوحدة التكييف الداخلية بغرفة السيرفرات الكائنة بالطابق الأول فوق الأرضى بالمبنى ، مما أدى إلى احتراق الغرفة وإمتداد النيران إلى بعض محتويات الطابق الأول والثانى.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمبنى وزارة الأوقاف الكائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح.