رسميًا.. تشيلسي يتعاقد مع سابع صفقاته الصيفية

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، إبرامه سابع صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بالتعاقد مع حارس مرمى إسباني.

وأتم تشيلسي تعاقده رسميًا مع حارس المرمى روبرت سانشيز قادمًا من صفوف برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ودعم البلوز، مركز حراسة المرمى بضم روبرت سانشيز، لتعويض رحيل الحارس السنغالي إدوارد ميندي، الذي انتقل لصفوف نادي أهلي جدة السعودي في الصيف الجاري.

وكشف تشيلسي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الحارس الجديد وقع على عقد مدته 7 سنوات، ليظل في ستامفورد بريدج حتى 30 يونيو 2030.

ولم يوضح النادي اللندني، أي تفاصيل مالية عن الصفقة، لكن بعض التقارير أشارت إلى أن هذه الصفقة كلفت خزانة النادي 25 مليون جنيه إسترليني مقابل التعاقد مع الحارس الإسباني صاحب الـ25 عامًا.

بدأ سانشيز مسيرته في إسبانيا مع كارتاجينا ثم انضم على ليفانتي ومنه إلى برايتون في عام 2013، وخرج معارًا إلى فورست جرين في 2018 وأعير في 2019 إلى روتشديل.

ومع برايتون، خاض 90 مباراة استقبل فيهم 102 هدف وحافظ على نظافة شباكه 29 مرة.

وأصبح روبرت سانشيز، سابع صفقات تشيلسي الصيفية بعد كل من، دييجو موريرا وآنخيلو وليزلي أوجوتشوكو ونيكولاس جاكسون وأكسيل ديساسي وكريستوفر نكونكو.