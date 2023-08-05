ads
السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكشف سبب حريق وزارة الأوقاف

صورة من الحريق
صورة من الحريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الداخلية اليوم أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة  تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمبنى وزارة الأوقاف الكائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح.

أثبت الفحص الفنى للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للموقع أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائى بالتوصيلات والتجهيزات الكهربائية الخاصة بوحدة التكييف الداخلية بغرفة السيرفرات الكائنة بالطابق الأول فوق الأرضى بالمبنى ، مما أدى إلى إحتراق الغرفة وإمتداد النيران إلى بعض محتويات الطابق الأول والثانى.

الحماية المدنية وزارة الأوقاف بالقاهرة