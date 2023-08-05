مونديال اليد للناشئين.. منتخب الفراعنة يهزم أيسلندا 33-30 ويتأهل للدور الرئيسي

حقق منتخب كرة اليد للشباب انتصارا هاما علي ايسلندا بنتيجة 33-30، بعدما كان الفارق لصالح الفريق الاخير، لكن أحفاد الفراعنة كان لهم رأي اخر بعد اداء اكثر من رائع في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة تأهل منتخب مصر للدور الرئيسي.

وكان منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2004، فاز على منتخب اليابان بنتيجة 40-32، في أولى مبارياته ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين، وكرر منتخب الفرعنة فوزه في المباراة الثانية على منتخب التشيك بنتيجة 28-22.

قائمة منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تضم كل من:

حراس المرمى: يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب.

اللاعبون: فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.