رسميًا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع مدافع لايبزيج الألماني

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول، قادمًا من لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع جفارديول على عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي، لينتقل إلى ملعب الاتحاد بعقد يمتد حتى 2028، ليرافق مواطنه ماتيو كوفاسيتش، المنتقل حديثًا إلى السيتي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد رحيله عن تشيلسي الإنجليزي.

ونشر مان سيتي، بيانًا جاء فيه: «يسعد مانشستر سيتي بتأكيد توقيع جوسكو جفارديول من لايبزيج في صفقة مدتها خمس سنوات».

وأضاف: «اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، هو ثاني توقيع في فترة الانتقالات الصيفية قبل موسم 2023-2024، على خطى زميله الكرواتي الدولي ماتيو كوفاسيتش».

وأتم بيان السماوي: «مثل كوفاسيتش، بدأ جفارديول مسيرته الكروية في دينامو زغرب، أرض خصبة لبعض أكثر اللاعبين الكرواتيين موهبة على الإطلاق، وخلال موسمين في وطنه، فاز بلقب الدوري الكرواتي مرتين وكأس كرواتيا مرة وكأس السوبر الكرواتي قبل أن ينتقل إلى لايبزيج في ألمانيا».

وأوضح بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وحامل لقب الموسم الماضي، أن مدافعه الكرواتي سوف يرتدي القميص رقم 24 بداية من الموسم الجديد.

وسيصبح جفارديول أغلى مدافع في العالم بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي، في صفقة وصلت إلى 90 مليون جنيه إسترليني كقيمة ثابتة للصفقة بدون المتغيرات.

وخاض جفارديول 87 مباراة مع لايبزيج في موسمي 2021-2022 و2022-2023، وسجل 5 أهداف وفاز ببطولة كأس ألمانيا مرتين.

وشارك المدافع الشاب في 21 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا، وحقق المركز الثالث في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ووضع لايبزيج شرطًا في عقد جوسكو جفارديول مع مانشستر سيتي، بأن تقام مباراة ودية بين السيتيزينز والفريق الألماني، والتي ستساهم بقوة في جلب إيرادات للثيران الحمر.