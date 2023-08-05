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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

السعودية تستضيف الاجتماع التحضيري للجنة الدائمة لمهرجان المسرح الخليجي

السعودية
السعودية
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تستضيف المملكة العربية السعودية ممثَّلةً في هيئة المسرح والفنون الأدائية في العاصمة الرياض غداً الأحد، الاجتماع التحضيري لِلّجنة الدائمة لمهرجان المسرح الخليجي للفرق المسرحية الأهلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لمناقشة تنظيم المهرجان واستعراض أبرز المتطلبات التنفيذية، ومناقشة الفعاليات المصاحبة لمهرجان المسرح الخليجي الذي تسعى الهيئة لاستضافته، إلى جانب استعراض التوصيات التي ستسهم في تطوير الدورة القادمة للمهرجان.

مهرجان المسرح الخليجي يعد تجمعاً ثقافياً مسرحياً يجري تنظيمه كل عامين باستضافةٍ دورية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشارك فيه ما لا يقل عن 400 مسرحي، وفنان وناقد من دول المجلس والدول العربية.

 

يعتمد المهرجان على تقديم عروض مسرحية متعددة تصاحبها مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تمثّل أساساً للتعارف وتبادل الخبرات والمعارف، وتشجيع الحوار الفكري للنهوض بالحركة المسرحية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

ويعكس مهرجان٠ المسرح الخليجي صورةً لواقع المسرح المحلي لكل دولةٍ خليجية، ومدى التطور في مستوى العروض المسرحية المشارِكة باعتبارها الأبرز خليجياً، إلى جانب مساهمته الكبيرة في تطوير الحراك المسرحي المحلي والخليجي، فضلاً عن توثيق الأواصر الفنية والمسرحية بين أبناء الخليج.

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