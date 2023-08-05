ربع نهائي البطولة العربية.. بونجاح يقود هجوم السد القطري أمام الشرطة العراقي

أعلن البرتغالي برونو ميجيل بينيرو، المدير الفني لفريق السد القطري، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الشرطة العراقي، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

ويواجه الشرطة العراقي نظيره السد القطري على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، حيث تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي الجزائري بغداد بونجاح، هجوم السد أمام الشرطة، رفقة حسن الهيدوس، على أن يتواجد المدافع المغربي رومان سايس على مقاعد البدلاء.

ونجح الفريق القطري في التأهل لدور الثمانية كمتصدر للمجموعة الثانية بـ7 نقاط، متفوقًا على كل من الهلال السعودي والوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي.

تشكيل السد القطري

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: بيدرو- طارق سلمان - باولو أوتافيو - بوعلام خوخي

خط الوسط: أحمد بدر سيار - ماتيوس - أكرم عفيف

وفي الهجوم: حسن الهيدوس - بغداد بونجاح - جونزالو بلاتا.

كما أعلن أحمد صلاح، مدرب فريق الشرطة العراقي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة السد، وجاء كالتالي.

تشكيل الشرطة العراقي

حراسة المرمى:أحمد باسل

خط الدفاع: كرار عامر - مناف يونس - فيصل نافل - أحمد يحيى

خط الوسط: أمير صباح - عبدالمجيد بوبكر - نينجا إدريسا - فهد يوسف

وفي الهجوم: محمد المواس - أحمد فرحان.

وصعد الشرطة العراقي للدور ربع النهائي من البطولة العربية، كوصيف للمجموعة الأولى بـ4 نقاط، على حساب كل من الترجي والصفاقسي التونسيين.