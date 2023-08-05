ستوكهولم تؤكد نيتها تحسين العلاقات مع الدول الإسلامية

أكد توبياس بيلستروم وزير الخارجية السويدي، لسفراء دول منظمة التعاون الإسلامي، نية ستوكهولم على تحسين العلاقات مع الدول الإسلامية على خلفية ما شهدته بلاده من تدنيس للقرآن الكريم، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأوضح: "سأكرس معظم فترة عملي في منصبي، لبناء علاقات مع الدول الإسلامية. أعتزم زيارة هذه الدول، وسندعوها بالفعل في سبتمبر إلى المفاوضات والحوار بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة في (ولاية) نيويورك (الأمريكية) ".

وأشار إلي أن اللقاء كان "فرصة جيدة" لشرح موقف السلطات السويدية من حرق المصحف مؤخرا في بلاده .

وتابع: "لقد كانت فرصة جيدة لشرح وتوضيح منهجنا وشرح الحريات الدستورية في السويد".