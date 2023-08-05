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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات شمالي الصين إلى 30 قتيلا

فيضانات الصين
فيضانات الصين
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ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا شمالي الصين وتسببت في فيضانات، إلى ما لا يقل عن 30 شخصًا، فيما أدرج 18 آخرون على قائمة المفقودين.


وأفاد مسئولون - حسبما نقلت قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم /السبت/ - بأن حصيلة الضحايا ارتفعت بعدما لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم في فيضانات بمدينة /باودنج/ التي تقع على بعد 150 كيلو مترا من العاصمة /بكين/، كما أنه تم إجلاء أكثر من 600 ألف ساكن من المناطق التي تعتبر معرضة للخطر هناك.


وكانت العاصفة "دوكسوري" - التي كانت إعصارا سابقا في الفلبين ثم ضرب البر الرئيسي الصين يوم /الجمعة/ الماضية - قد أدت إلى هطول أكثر الأمطار غزارة على المنطقة منذ 140 عاما.

الأمطار الصين فيضانات