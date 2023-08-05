ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات شمالي الصين إلى 30 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا شمالي الصين وتسببت في فيضانات، إلى ما لا يقل عن 30 شخصًا، فيما أدرج 18 آخرون على قائمة المفقودين.



وأفاد مسئولون - حسبما نقلت قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم /السبت/ - بأن حصيلة الضحايا ارتفعت بعدما لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم في فيضانات بمدينة /باودنج/ التي تقع على بعد 150 كيلو مترا من العاصمة /بكين/، كما أنه تم إجلاء أكثر من 600 ألف ساكن من المناطق التي تعتبر معرضة للخطر هناك.



وكانت العاصفة "دوكسوري" - التي كانت إعصارا سابقا في الفلبين ثم ضرب البر الرئيسي الصين يوم /الجمعة/ الماضية - قد أدت إلى هطول أكثر الأمطار غزارة على المنطقة منذ 140 عاما.