الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب سقط من علو بأكتوبر

باشرت النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة أحد الأشخاص إثر سقوطه من علو في ظروف غامضة بالحي السادس بشارع السنترال بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيداً لسؤاله حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسقوط شخص من علو بالحي السادس بشارع السنترال بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سقوط "عدي محمد سلامة" 18 سنة، وجرى نقله إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.