الإفتاء توضح الدعاء المستجاب إذا نزل بالإنسان هم أو حزن

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الدعاء المستجاب إذا نزل بالإنسان هم أو حزن.

وقالت الدار: يستحب للإنسان إذا نزل به هم أو حزن أن يدعو بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل ذلك، حيث كان يقول إذا حَزَبَهُ أمرٌ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيث» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" عن أنس رضي الله عنه.

وتعمل دار الإفتاء على تقديم الفتاوى والإرشادات الدينية للمسلمين في مصر وخارجها، وتأسست عام 1895 ميلادي، وتتمتع بسمعة كبيرة في المجتمع المصري والعربي، حيث تعتبر مرجعًا رسميًا للفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الدينية والمجتمعية والسياسية.

تضم دار الإفتاء مجموعة من العلماء والمفتين المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وتستخدم وسائل الاتصال الحديثة مثل الموقع الرسمي على الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي للتواصل مع المجتمع وتقديم الإرشادات الدينية والفتاوى.