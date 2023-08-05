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السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 660 شاحنة و 194 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ،   337 شاحنة و 134 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 323 شاحنة و 60 سيارة.

 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين امل والقاهرة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1150 طن 220 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة ، سينا وبريدج.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري