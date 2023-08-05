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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وفاة الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن وفاة الأنبا ميشائيل، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، أسقف جنوب ألمانيا، منذ قليل، عبر صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مواقع التواصل الإجتماعي.

يشار إلى أن الأنبا ميشائيل قد مر بوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وقالت الكنيسة في بيانها أنها سوف تعلن عن تفاصيل الجناز قريباً.

الأنبا ميشائيل في سطور

رُسِمَ بيد البطريرك البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني 118
من أبناء دير البرموس، وادي النطرون

أسماء قبل الأسقفية :
أبونا الراهب القمص ميخائيل البرموسي
أبونا الراهب القمص ميخائيل سانت أنتوني
تاريخ الرسامة أسقفًا: 16 يونيو 2013 م
أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس، كريفلباخ، ألمانيا.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا ميشائيل رئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس أسقف جنوب ألمانيا المتحدث باسم الكنيسة القبطية