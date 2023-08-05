قصة شاكوش ونزار ووفاة طفليها بالتبني.. حورية فرغلي تكشف لـ«البوابة نيوز» أسرار تُذاع لأول مرة

في أول لقاء صحفي عقب تعافيها من جراحة استئصال الرحم، كشفت النجمة المتألقة حورية فرغلي لـ"البوابة نيوز"، أسرار تذاع لأول مرة، أبرزها تبنيها أكثر من طفل، بينهم طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن توفيا منذ فترة قريبة.

وتطرقت حورية خلال حوارها المشوق مع “البوابة نيوز”، إلي الأزمات التى واجهتها وكشفت عن عدد أبنائها الذين تبنتهم حتى الآن، فضلًا عن تعليقها على أزمة الإعلامي نزار الفارس والفنان حسن شاكوش وغيرها من الأزمات التي شغلت الرأي العام مؤخرًا.

وتحدثت حورية فرغلي، بكل شفافية عن حياتها الخاصة، كاشفة عن أسرار تذاع لأول مرة سيتم نشرها على “البوابة نيوز” قريبًا.

يذكر أن الفنانة حورية فرغلي، تحدث أكثر من مرة عن تعرضها للسحر، قائلة: «أصبحت 49 كيلو، لا أستطيع التحرك، موجودة في السرير طوال الوقت، حتى اكتشفت وجود أحد الأعمال الساحرة مدفونة داخل بيتي، فتحتها واكتشفت أنها ورقة شمع مكتوب عليها حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف جوازها ورزقها».