بدء المباحثات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية برعاية السعودية في جدة

بدأت، اليوم السبت، المباحثات التي تستضيفها السعودية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية بمدينة جدة، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.

ويأتي الاجتماع الذي يستمر يومين في إطار ضغط دبلوماسي كبير من أوكرانيا لحشد دعم يتخطى نطاق الداعمين الغربيين الأساسيين من خلال التواصل مع دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية التي لا تزال مترددة في توضيح موقفها بشأن النزاع الذي أضر بالاقتصاد العالمي.

ويعتبر الاجتماع استمرارا للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها في هذا الإطار ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للحرب.

وتأمل الحكومة السعودية، أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي بشأن السبل الكفيلة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.