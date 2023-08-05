محافظ أسوان: تحديد المكلفين بالعمل من المنزل للأعمال الإدارية والمكتبية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه إعتباراً من غداً الأحد الموافق 6 أغسطس الجارى ، وفى باقى أيام الأحد من كل أسبوع من نفس الشهر ، يكون العمل من المنزل لكافة العاملين المكلفين بالأعمال الإدارية والمكتبية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء التابعة لها ، وكذا المديريات والهيئات والشركات بنطاق المحافظة .

جاء ذلك فى إطار التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن السماح بقيام العاملين بالعمل من المنزل بنظام ( الأون لاين ) يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023 ، وذلك ضمن إجراءات ترشيد إستهلاك الكهرباء ، وفى إطار ما تقتضية المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة بإنتظام ، وبناءاً على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

وأوضح أنه يستثنى من ذلك العاملين المكلفين بالأعمال الميدانية ، وخاصة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيرى المدن والقرى ، وأيضاً مديرى الإدارات من شاغلى الوظائف الإشرافية ، بالإضافة إلى عمال النظافة والحدائق بالمدن والمراكز ، فضلاً عن العاملين بفندقى عروس النيل و 6 أكتوبر ، وكذا العاملين بمديرتى الشئون الصحية والتربية والتعليم ، على أن يخول لمديرى المديريتين السلطة التقديرية في تقرير ما يراه مناسباً بشأن عمل بعض فئات العاملين بالعمل من المنزل خلال الأيام المشار إليها وذلك وفقاً لما تقتضية المصلحة العامة .

وأشار عطية إلى أنه يضاف إلى ذلك المختصين برصد مخالفات البناء والتعامل معها والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمراكز والمدن والأحياء ومديرية الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية ، واللجان المختصة والمختصين بالتفتيش والمرور على الأماكن المكلفين بالتفتيش والمرور عليها كل فى نطاق إختصاصه ، والمختصين بمركز شبكات المرافق بالمحافظة ( GIS ) المكلفين بأعمال ميدانية يستلزمها العمل بالمركز ، لافتاً إلى أن كافة العاملين الذين يقومون بالعمل من المنزل ملزمين بإنجاز الأعمال والمهام المطلوبة منهم على الوجه الأمثل ، وضمان سهولة التواصل والتفاعل مع الرئيس المباشر وزملاء العمل ، وكذا الإلتزام بالتواجد فى مقر العمل عند الطلب ، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات ، مع الإلتزام بترشيد إستهلاك الكهرباء داخل وخارج المبانى الحكومية .