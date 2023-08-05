ads
السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة أمريكية توضح تأثيرات خطيرة للحرارة المرتفعة على الصحة العقلية

الصحة العقلية
الصحة العقلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذرت دراسة جديدة من آثار درجات الحرارة العالية التي شهدتها دول العالم في السنوات الأخيرة على الصحة العقلية لسكان الأرض. 

وأوضحت الدراسة، التي أجرتها جامعة بايلور الطبية الأمريكية في نهاية الشهر الماضي، أن الحرارة العالية يمكن أن تؤثر بشكل أكبر على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية والذين يتعاطون الكحول.

وأشارت الدراسة إلى أن الحرارة العالية تؤثر مباشرة على مادة السيروتونين، وهي المادة العصبية الرئيسية التي تنظم المزاج، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السعادة والفرح، وزيادة مستويات التوتر والإرهاق بشكل متزايد. وبالتالي، يمكن أن تتسبب الحرارة العالية في تفاقم الحالات الصحية العقلية الموجودة بالفعل وتزيد من التحديات التي يواجهها الأفراد.

وحثت الدراسة على ضرورة التعامل بجدية مع التغيرات المناخية واتخاذ إجراءات للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة. كما تشدد على أهمية توفير الدعم والعناية اللازمة للأفراد الذين يعانون من حالات صحية عقلية خلال فترات الارتفاع الحراري، وتوفير الإرشادات والاستراتيجيات للتعامل مع تأثيرات الحرارة العالية على الصحة العقلية.

وشملت أبرز تأثيرات الحرارة على الصحة العقلية الآتي:

- تغيرات في المشاعر والسلوك

- الغضب

- التهيج والعدوانية

- عدم الراحة والتوتر والإرهاق

- الارتباك وانخفاض الدافع

ارتفاع درجات الحرارة التغيرات المناخية الصحة العقلية