محمد القس يطلب رأي الجمهور في فيلم "راس براس"

أعرب الفنان محمد القس عن اهتمامه بمعرفة رأي الجمهور في فيلمه السعودي الجديد "راس براس" والذي يعرض على منصة نتفليكس وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

وقال محمد القس: "البارحة تم تدشين فيلم "راس براس" على نتفليكس "اللي حابب يشوفه)، يوجد ترجمة بالفصحى والإنجليزية لأن بعض المصطلحات محلية جدًا.. ويهمني جدًا معرفة آراء الجمهور غير السعودي بمشاهدة فيلم سعودي، ملاحظاتكم.. ماذا أحببتم فيه.. ماذا لم يعجبكم.. لا تحرمونا آرائكم".

فيلم "راس براس" تأتي أحداثه بمزيج من الإثارة والتشويق والكوميديا، ويأتي الفيلم من تأليف عبد العزيز المزيني ومن إخراج مالك نجر في أولى تجاربه الإخراجية ومن إنتاج شركة سرب. ويشارك القس في بطولة الفيلم مع كل من عبد العزيز الشهري، عادل الرضوان، زياد العامري.

ويستعد محمد القس لتصوير أكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة.