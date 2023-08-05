وكيل تعليم كفر الشيخ: أداء 1816 طالبًا امتحانات الدبلومات الفنية

قال ،محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات بلمديرية، والتواصل مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن 1816 طالبا وطالبة قد أدوا الامتحانات بالدبلومات الفنية.



وأضاف وكيل التعليم، لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية ،أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، وأدى 1816 طالبا وطالبة ،في الدبلومات الفنية في مادة تخطيط وإدارة وإنتاج بالتعليم الصناعي، ومادة محاصيل الحقل بالتعليم الزراعي، ومواد تجارية بالتعليم التجاري، ومادتي لغة فرنسية و محاسبة فندقية بالتعليم الفندقي.

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