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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

موسكو: الضربات الروسية لأوديسا لم تردع كييف بعد

دميتري مدفيديف
دميتري مدفيديف
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في تعليق على الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش الليلة الماضية، أن أوكرانيا لا تفهم إلا لغة القسوة والقوة.

وكتب مدفيديف على "تلجرام": "لا يفهم الأوغاد والمنحطون إلا القسوة والقوة. على ما يبدو، لم تكن الضربات على مرافئ أوديسا وإسماعيل كافية بالنسبة لهم".

وأضاف: إذا رغبت كييف في تنظيم كارثة بيئية في البحر الأسود فيجب أن يحدث ذلك في الأراضي التي ستقتطعها بولندا من أوكرانيا قريبا.

وتابع: "سيكون ذلك قرارا نهائيا بالنسبة لهم في صفقة الحبوب".

وتعرضت ناقلة "سيغ" لهجوم بزوارق مسيرة أوكرانية في مضيق كيرتش الليلة الماضية، ولم يتم تسجيل إصابات في صفوف طاقمها أو تعرضها لأضرار كبيرة.

ويواصل الجيش الروسي ضرباته للبنية التحتية لقوات كييف في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر، بعد يومين على التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم الروسي، وتبنّته الاستخبارات الأوكرانية.

وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، ومؤخرا الموانئ على البحر الأسود، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

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