أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة نوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك، وصد جميع الهجمات المعادية على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك والقضاء على 890 جنديا أوكرانيا.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

تحرير بلدة نوفوسيلوفسكي في لوغانسك (محور كوبيانسك)، وتعزيز الجبهة في بلدتي أولشانا وبرشوترافنيفو في مقاطعة خاركوف، وصد ثلاث هجمات معادية وتم القضاء على نحو 140 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Krab بولنديا ومدافع D-20 وMsta-B.

على محور دونيتسك تم صد عشر الهجمات والقضاء على 230 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Krab ومدافع D-20 وGvozdika، وRapira.

وعلى محور كراسني ليمانسك في دونيتسك تم صد ثلاث هجمات والقضاء أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير مدفع Akatsiya ومدفعي D-30.

القضاء على أكثر من 210 جنود أوكرانيين وتدمير مدفع M777 أمريكي و3 مدافع Gvozdika جنوب دونيتسك.

على محور زابوروجيه تم القضاء على أكثر من 175 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Krab و4 مدافع D-20 ومدفع D-30.

في محور خيرسون تم القضاء على 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Msta-B.

بالقرب من قرية روغان بمقاطعة خاركوف تم تدمير محطة للرادار، وتدمير مستودع للذخيرة بالقرب من قرية تورسكوي في دونيتسك.

اعترضت الدفاعات الروسية 8 صواريخ HIMARS أمريكية.