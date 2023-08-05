92.34 % نسبة النجاح ببكالوريوس التمريض بجامعة القناة

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس نتيجة بكالوريوس التمريض، حيث جاءت النسبة العامة للنجاح % 92.34 .

هذا ووجه "مندور" رسالة تهنئة لـ 229 خريجا من كلية التمريض ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم القادمة ، مؤكداً أن كليات القطاع الطبي بوجه عام نعقد عليها الكثير من الآمال ؛ نحو تطوير منظومة الصحة في إقليم القناة وسيناء تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، داعين الله أن يوفقهم في حياتهم الشخصية والعملية ، مُطالباً الخريجين بضرورة تنمية مهاراتهم وقدراتهم والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال التمريض .

من جانبه، أفاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن 95 طالب وطالبة حصلوا على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و 46 على جيد جدا مع مرتبة الشرف، وطالب على امتياز، و62 على تقدير عام جيد جدا، و25 على تقدير عام جيد.

فيما هنأت الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض طلابها العشر الأوائل ، مُعلنة أسماءهم والتي جاءت كالتالي: أحمد محمود إبراهيم بالمركز الأول ، رنا عماد السيد محمد بالمركز الثاني ، رانيا محمد مهدي بالمركز الثالث، ريهام عبد الرحمن حسن بالمركز الرابع ، وعبد الرحمن الضوي محمد بالمركز الخامس .

وأضافت الدكتورة فريدة يوسف كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن إسراء أحمد فتحي حصلت على المركز السادس ، يليها فايز خليل أحمد بالمركز السابع ، ثم أسماء محمد عبد العاطي بالمركز الثامن ، وبالمركز التاسع جاءت آلاء جمال محمد، وأخيراً أميرة ممدوح رمضان بالمركز العاشر وحصل جميعهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.