«تيك توك» يعلن عن تغييرات صارمة امتثالا لقواعد أوروبية جديدة

أعلن تطبيق “تيك توك”، اليوم السبت، عن تغييرات امتثالا لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة الصارمة، من بينها السماح للمستخدمين الأوروبيين بإيقاف تشغيل خاصيّة عرض مقاطع الفيديو بناء على اهتماماتهم.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وبموجب القواعد الجديدة، سيضطر عمالقة الإنترنت إلى اتخاذ إجراءات أشد بشأن خصوصية البيانات وحماية الطفل والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

وأمهلت السلطات أكبر 19 شركة على الانترنت، من بينها تيك توك وأمازون وآبل وغوغل وميتا ومايكروسوفت، حتى 28 أغسطس للامتثال تحت طائلة تكبدها غرامات باهظة.

وحثّ المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون تيك توك الشهر الماضي على تسريع امتثاله للقواعد الجديدة.

استجابة للدعوة، أعلن تيك توك أنه سيسمح للمستخدمين في أوروبا "بإيقاف التخصيص"، في إشارة إلى خاصيّة عرض مقاطع الفيديو ذات المحتوى الموصى به بناء على الاهتمامات الشخصية.