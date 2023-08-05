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السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

11 ألف مواطن يتلقون خدمة طبية بالمجان من خلال 9 قوافل خلال شهر بسوهاج

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الصحة بتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية وتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 11 ألف مواطن، وذلك من خلال 9 قوافل طبية خلال شهر يوليو الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وخطة القوافل الطبية العلاجية والتي تقدم خدماتها للمواطنين بالقري والنجوع والأماكن الأكثر احتياجا .

وأوضح الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان للأهالي بقري " الريانية، نجوع الصوامعة شرق، العيساوية، المشايخ، هاشم عسيري، اولاد الشيخ، الاحايوة قبلي، الاحايوة شرق، و الكولا " بمراكز " أخميم، وساقلتة، ودار السلام"، حيث ضمت كافة التخصصات الطبية " الباطنة، الأطفال، عظام، جراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، نساء وولادة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة و التحاليل الطبية، والصيدلية "، كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية " .

اجية الاكثر احتياجا التخصصات الطبية الخدمات الطبية الخدمة الطبية الخدمة الطبية والعلاج الخدمة التحاليل الطبية