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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"النجف".. تاريخ مدينة عراقية عريقة

مدينة النجف
مدينة النجف
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرا حول مدينة النجف بالعراق، والتي اختيرت لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2012.

مدينة النجف تقع جنوب غرب العاصمة بغداد، وهي المدينة الخامسة من حيث عدد السكان، ويوجد بها مرقد الإمام علي بن أبي طالب الذي يمكن رؤيته من مسافة بعيدة.

يرجع تاريخ مدينة النجف إلى العصر الجاهلي حيث كانت مركزا للأديرة المسيحية، وأصبحت عاصمة الدولة الإسلامية في عهد الخليفة علي بن أبي طالب، حيث يرجع أصل التسمية إلى المنجوف أي المكان الذي لا تصل إليه المياه.

وتتسم مدينة النجف العراقية بالعديد من المعالم التاريخية أغلبها إسلامية، وتملؤها المكتبات والمساجد والمدارس الأثرية بالإضافة إلى المراقد والمقامات.

ومن أهم معالم المدينة «وادي السلام» الذي يضم 6 ملايين مقبرة، وأدرج في قائمة التراث العالمي.

مدينة النجف عاصمة الثقافة الإسلامية العراق مرقد الإمام علي بن أبي طالب وادي السلام