النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في حريق مبنى وزارة الأوقاف

أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة نشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف.

وكلف نيابة الأوقاف الإدارية بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، صباح اليوم السبت ، من السيطرة على حريق مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد ، وتجرى اعمال التبريد .

وقال مصدر أمنى إن اليوم السبت عطلة موظفين فى وزارة الأوقاف هو ما انقذ الموقف من كارثة ، موضحا بان الاصابات طفيفة نتيجة الاصابة باختناقات لـ 5 اشخاص وتم تقديم الاسعافات لهم فى محيط الحريق .

واشار المصدر إلى أن قوات الحماية المدنية حاصرت النيران ومنعت خطر الامتداد الى المبانى المجاورة .

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة دفعت ، بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على السنه اللهب اثر حريق اندلع فى مبنى وزارة الأوقاف.

واصيب 5 اشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق فيما دفع مرفق الاسعاف بـ 5 سيارات وسادة حالة من الهلع بين المواطنين ومرتادى الوزارة وفرضت قوات الشرطة كردون امنى فى محيط البلاغ .

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مبنى وزارة الاوقاف وتصاعدت الادخنة فى السماء وعلى الفور انتقلت 7 سيارات الاطفاء الى مكان البلاغ لمحاصرة كرات اللهب.