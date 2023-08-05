رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تخرج كلية لاهوت المثال

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، حفل تخرج كلية لاهوت المثال بالشراكة مع لاهوت اكسبلورنيشنز التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، بقاعة ديلز بالقاهرة، وذلك بحضور القس كمال لطفي، رئيس مجمع المثال، والدكتور نادر ميشيل، مدير الكلية والدكتور هاني سميح، نائب المدير وعميد الكلية، والدكتور القس جون سامي، رئيس مجلس الأمناء، والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس رفعت فكري، الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة، الفنان لطفي لبيب، والكاتبة فاطمة ناعوت، والنائب إيهاب الطماوي، والنائبة نجلاء باخوم. وقدم فقرات الاحتفال رضا عزت، المستشار الإعلامي للكلية.

وخلال خطاب الاحتفال هنأ رئيس الإنجيلية جميع الخريجين، معربًا عن سعادته الكبيرة للمشاركة في الاحتفال الذي تم خلال فعالياته تخريج أكثر من ٦٠ باحثًا ببرامج البكالوريوس والدبلومة وأكاديمية الموسيقى والعبادة.

وأضاف "زكي" خلال كلمته: "نسعى في تعليمنا اللاهوتي إلى التعمق في كلمة الله الذي يساهم في يقينية الاعتقاد، كما نحتاج إلى تعليم لاهوتي يبني مجتمع المتانة والمرونة وهو ضرورة حتمية في عصرنا الحالي لبناء كنيسة جديدة متجددة، والتعليم اللاهوتي هو الذي يصنع الكنيسة وقيادات الكنيسة، والكنيسة التي تهتم بالتعليم اللاهوتي تبني بيتها على الصخر، وعلينا أن نعلم يا أحبائي أن العقلية الناقدة المرتبطة بتحليل وفهم الواقع والتمكين تساعدنا على العبور الى أرض جديدة".

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