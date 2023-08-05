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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يتابع سير العمل بمطحن سلندرات نجع حمادي

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا سير العمل بمطحن سلندرات نجع حمادي، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وممدوح محمد مدير المطحن .
حيث تابع محافظ قنا مراحل طحن الغلال بالمطحن، بدءا من استلام الأقماح وتفريغها ، والغربلة ، والغسيل، التهيئة للطحن، الطحن بواسطة السلندرات، المناخل، فصل الدقيق والردة الناعمة والخشنة، بريمة تجميع الدقيق، بريمة تجميع الردة، التعبئة، واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي لجميع مراحل إنتاج الدقيق، مشيرا إلى أن الدقيق المُنتج داخل المطحن استخراج ٨٧.٥٪؜ .

وقال محافظ قنا، إن المطحن يضم صومعتي تخزين بإجمالي ١٠٠٠ طن، وتصل الطاقة الإنتاجية للمطحن ١٠٤ أطنان يوميا طبقا لتعليمات الهيئة العامة للبرامج التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، مشيرا إلى أن إنتاج المطحن يتم توزيعه على مركزيّ نجع حمادي وأبوتشت .

أشرف الداودى محافظ قنا التموين والتجارة الداخلية استلام الاقماح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الطاقة الإنتاجية