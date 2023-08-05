برلمانية في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة: أظهرت متانة الشعب المصري وحققت زيادة غير مسبوقة

قالت النائبة أسماء الجمال عضو مجلس النواب، إن قناة السويس الجديدة التي أقامها الشعب المصري بسواعده أظهرت متانة المصريين وتماسكهم وتكاتفهم خلف القيادة السياسية، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضافت "الجمال" أنه في السادس من أغسطس 2015 أتجهت أنظار العالم إلى مصر ومشروعها الذى كان حلما وأصبح حقيقة بسواعد المصريين خلال عام واحد فقط بقناة جديدة موازية للقناة القديمة، مشيرة إلي أن افتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس عام 2015، كان بمثابة تدشين لمرحلة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية من بتعظيم الاستفادة من ثرواتها الدولة والمساهمة فى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها ومكانتها بحركة التجارة العالمية باختصار زمن عبور السفن للنصف.

وأوضحت النائبة أسماء الجمال، أن المصريين سطروا ملحمة وطنية بالاستجابة لنداء الوطن والاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تحويل المشروع إلى حقيقة ملموسة وتمويله في أقل من أسبوعين.

وقالت إن مشروع قناة السويس الجديدة أكد للعالم أجمع قدرة المصريين على تنفيذ المشروعات العملاقة رغم التحديات السياسية العصيبة التي كانت تمر بها الدولة، وهو ما كان له عائده الإيجابي في تعزيز مكانة مصر الريادية واستعادته بالساحة العالمية.

وتابعت :"قناة السويس حققت معدلات غير مسبوقة كسرت كافة المستويات، بزيادة العوائد من 4 مليارات دولار، إلى 9 مليارات دولار عقب إنشاء القناة الجديدة لترد بقوة على شائعات أهل الشر التي استهدفت النيل منها، والنجاح في تقليل زمن العبور من 20 ساعة لـ 11 ساعة كما أثمر المشروع عن زيادة معدلات الأمان الملاحي بالقناة خاصة وأن قناة السويس الرئيسية كان يمر بها 42 سفية، وبعد إنشاء القناة الجديدة أصبح لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة وبأحمال كبيرة.

وثمنت النائبة أسماء الجمال تصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والتي ذكر فيها إن القناة حققت زيادة غير مسبوقة بلغت نحو 35% عن السنوات السابقة، وأن حفر قناة السويس الجديدة كانت ضمن أهم الأسباب التي أدت لهذا الإنجاز، كما أشار إلى أن الخدمات التي تقدمها القناة للسفن المارة كانت ضمن الأسباب أيضاً، بالإضافة لتخفيض زمن عبور السفن والذي اصبح 11ساعة فقط بالإضافة لزيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن حيث أصبح لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة وبأحمال كبيرة، وفي حادث ايفرجيفن كان هناك أكثر 400 سفينة تنتظر المرور وبسب التطوير والقناة الجديدة عبرت جميعها في زمن قياسي وبمعدلات مرور لم تشهدها القناة من قبل