غضب "بالقلعة الحمراء" من نجم الأهلي.. وتلويح بعقوبات صارمة

اتخذ مسئولو النادي الأهلي، قرارًا صارمه ضد، أحمد عبد القادر مهاجم الفريق، بعد أزمته الأخيرة، والهجوم على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

ووجه مسئولو القلعة الحمراء، تحذيرًا لـ"عبد القادر"، بعد نهاية الموسم الجاري، وذلك عقب نهاية مباراة المصري البورسعيدي في كأس مصر.

وحذرت إدارة القلعة الحمراء، عبد القادر من سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن هاجم بعض الصفحات المتواجدة على مواقع التواصل، من خلال حسابه الرسمي ، وهدد مسئولو القلعة الحمراء، اللاعب بالعقوبات حال تكرار الأمر.

وهاجم أحمد عبد القادر، إحدى الصفحات الجماهيرية المنسوبة لجماهير النادي الأهلي، بعدما اعترضوا على أدائه وأسلوبه وكتب عبر حسابه علي "فيس بوك": "جمهور الأهلي أكبر منكم يا شويه هايفين ياللي بتقبضوا الفلوس علشان تعلو ده وتوطو ده أنا موسم كامل ساكت مفتحتش بوقي ومش هفتح بس فيه وقت لازم تتقوا ربنا فيه جو الأدمن بتاعكو والفلوس اللي بتتوزع عليكم وقدام عيني وحد عرض عليا أعمل حملات هجص ولقطه وهنعليك وهنخليك في السما دا مش عندي أنا ربنا بيكرمني علشان أنا عارف أنا بتعب ازاي وهفضل طول عمري شريف مش بتاع ألف والفين جنيه أبيع بيهم كرامتي فا بلاش انتو علشان انتو لا تمسو للنادي الاهلي باي شئ".

وأضاف:" النادي الأهلي أكبر نادي في العالم مش في مصر فا اللي أنتو عاوزينه ده مبعملوش والاجازه يا انا يصفحاتكو اللي كلها نفاق ورشاوي وبقولها لأخر مره أنا بتاع شغل مش بتاع رشاوي".

واختتم:" وبعدين لقطة ركز جو الملعب وسيبك منهم رد في الملعب رد في الملعب ايه ما تنضجو شويه لما حد بياخد فلوس ويغلط فيك سنه كاملة وأكتر ويشتم أهلك تقولي رد في الملعب ولما ترد يقولك متركزش معاهم مين قال أنهم فارقين معايا اصلا ولو انتو فعلا عندكو ذره ثقه وقلبكو كان جايبكو مكنش البوست اتمسح بعد ساعه علي طول بس انا اللي هنزله صباح الفل وجمعه مباركة".