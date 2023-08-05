شاهد.. إعصار "خانون" المدمر يعود إلى اليابان كعاصفة شديدة

عرضت فضائية “يورونيوز”مقطع فيديو لعودة العاصفة الاستوائية الشديدة "خانون" ، اليوم السبت، باتجاه جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان بعدما استدرات 180 درجة عند وصولها إلى شرقي بحر الصين الجمعة.

ورجحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الخميس الماضي أن يعود الإعصار "خانون" الذي ضرب البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين إلى الأراضي اليابانية، ولكن بشدّة أقل، حيث تحول إلى "عاصفة استوائية شديدة" بحسب التصنيف العلمي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن الإعصار راوح مكانه في بحر الصين لمدّة 12 ساعة تقريباً وانخفضت قوته بشكل ملحوظ بالامس الجمعة ، مع ذلك حذرت الوكالة من عاصفة "شديدة القوة وغير اعتيادية".

ولا تعتبر الأعاصير التي تتحرك من الغرب إلى الشرق أمراً غير معتاد، لكن خبراء الأرصاد قالوا إن مسار "خانون" كان مختلفاً، بحسب صحيفة "جابان تايمز".