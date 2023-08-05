جامعة كفر الشيخ تشارك في الملتقى الطلابي الأول للقيادة الاجتماعية بمعهد إعداد القادة

شاركت جامعة كفر الشيخ بوفد طلابي، فى فعاليات الملتقى الأول للقيادة الإجتماعية بعنوان «سفراء العمل الاجتماعي»، الذى نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، فى الفترة من 30 يوليو حتى 2 من أغسطس الجاري.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، ومشرف الوفد الدكتورة داليا خطاب مدرس بقسم علم النفس بكلية الاداب.

وأكد الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية المشاركة في الملتقيات الطلابية لتنمية المهارات القيادية، والفكر الاجتماعي لدى الشباب مما يسهم في خلق جيل واع ونماذج إيجابية في المجتمع، وتعزيز دور الشباب في تنفيذ المبادرات القومية الرئاسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوظيف الفكر الاجتماعي لدى الشباب في تنفيذ المبادرات الاجتماعية داخل الجامعة وخارجها.

من جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان الملتقى ناقش دور الطلاب فى تنفيذ وتحقيق أهداف المبادرات القومية الرئاسية، والتأكيد على أهمية العمل الجماعى كونه إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن الملتقى هدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الطلاب، وتنمية مهارات القيادة والتفكير الاجتماعى لديهم، إلى جانب تحفيزهم لتحقيق التغيير الإيجابى بمجتمعاتهم.

جدير بالذكر، أن الملتقى تضمن عدد من المحاضرات وورش العمل المتعلقة بالمحاور التى يدور حولها الملتقى، حيث ناقش الملتقى مبادرات وزارة الشباب والرياضة الاجتماعية، وتناول أيضًا المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، كما تضمن ورش عمل عن مهارات القيادة الاجتماعية، وورش عمل ذاتية عن إبداع الطلاب فى كيفية توظيف المبادرات الاجتماعية داخل جامعاتهم.