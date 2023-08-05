رسميًا.. البنك الأهلي يضم حسن شاهين 3 مواسم

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع حسن شاهين حارس مرمي المقاولون ومنتخب مصر الاولمبى السابق لمدة ٣ مواسم فى صفقة انتقال حر.

من جانبه كشف اللواء أشرف نصار ، رئيس نادي البنك الأهلي ، كواليس الصفقات المجانية التى تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع التأكيد أن هناك سقف يضعه مجلس إدارة النادي لايمكن تخطيه .



وقال نصار في تصريحات إعلامية سابقة إنه تم التعاقد مع عدد من اللاعبين وفق إحتياجات البنك الأهلي وبناء على طلب المدير الفني القبرصى بابا فاسليو حيث لم تتكبد خزينة النادي سوي اثنين مليون وربع قيمة الشرط الجزائي الذى تم دفعه إلى النادي الإسماعيلي، للحصول على خدمات الإفواري سيرجي اكا بجانب التعاقد مع أيمن أشرف، قائد الأهلي وأحمد مدبولي جناح الإسماعيلي وعبد اللطيف جريندو مهاجم المصري وحسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب فى صفقات إنتقال حر ببلاش .



وأكد اللواء أشرف نصار ، الذى يتولى منصب رئاسة نادي البنك الأهلي منذ 2016 بالتعيين ثم من بعد ذلك بالإنتخاب إنه يأمل أن يقدم فريقه موسم طيب يليق بأسم البنك الأهلي خاصة بعد أن تم تهيئة المناخ الجيد الذى أتى بثماره فى نهاية الموسم الماضي، حيث إنه فى الدور الثاني لم يخسر فى اخر 11 لقاء سوي من الأهلي.