انطلاق فعاليات ملتقى الجمهورية للفنون البصرية في دورته السادسة.. صور

انطلقت فعاليات ملتقى الجمهورية للفنون البصرية لدورته السادسة بمقر مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك برعاية ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.
يهدف الملتقى لإتاحة إتاحة الفرص أمام المواهب الشابة من مختلف المحافظات الحدودية والنائية لعرض مواهبهم الفنية والإبداعية.
وصرح الفنان حلمى أبو حسين المنسق العام للملتقى، بأن الملتقى قد ضم ما يقرب من خمسين فنانا وفنانة فى شتى المجالات الفنية رسم وتصوير وخط عربي ونحت ومشغولات يدوية من مختلف الأعمار، وأن الملتقى فرصة لعرض إبدعاتهم ، وأن هذا الالتقاء يعد هدفاً أساسيا لتبادل الرؤى البصرية وتنمية المخزون البصرى للفنانين.
هذا وتم تسليم درع تكريم المهندس روحى العربى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية لرعايته للملتقى.