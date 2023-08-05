برلماني يطالب الحكومة باستخدام لمبات ليد تعمل بالطاقة الشمسية

تقدم محمود عصام عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة، والتجارة والصناعة، بشأن توفير "لمبات ليد" تعمل بالطاقة الشمسية في ضوء خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وقال النائب فى سؤاله: تستهدف الدولة المصرية عمل ترشيد في استهلاك الكهرباء من خلال تخفيف الأحمال، وبينها تخفيض معدلات إنارة الشوارع، متابعا: "هذا الأمر يتسبب في إشكالية كبيرة، لاسيما الشوارع التي تشهد حوادث بسبب عدم وضوح الرؤية.

وأشار إلى أن لمبات الليد التي تعمل بالطاقة الشمسية أثبتت كفاءة كبيرة في توفير الاستهلاك على نحو يحقق مستهدفات الدولة، وهو ما يتطلب أن تقوم وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بتوفير لمبات ليد تستهدف تخفيض الاستهلاك وللحفاظ على البيئة.

وتساءل النائب عن خطة الحكومة بشأن المشروع السابق لتوفير لمبات الليد التي تعمل بالطاقة الشمسية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة المواءمة بين ترشيد الاستهلاك وكذلك الحفاظ على حياة المواطنين على الطرق فى ظل تقليل الإضاءة.