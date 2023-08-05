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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصريات

عمره 124 عاما.. مبنى وزارة الأوقاف الأثري تحفة معمارية في وسط القاهرة

مبنى وزارة الأوقاف التاريخي يتعرض إلى الحريق اليوم

مبنى وزارة الأوقاف
مبنى وزارة الأوقاف خلال الحريق قبل السيطرة عليه
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تعرض مبنى وزارة الأوقاف المصرية الأثري بمنطقة باب اللوق بوسط القاهرة لحريق ضخم شب صباح اليوم، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ووجه محافظ القاهرة بتشكيل لجنة هندسية لفحصه.

ويعود تاريخ مبنى وزارة الأوقاف ل124 عاما،
وهو تحفة معمارية تنتمي إلى طراز نيو مملوك (Neo Mamluk)، وقد بني على عدة مراحل حتى وصل إلى شكله الحالي.
في عام 1899 افتتح الخديوي توفيق مبنى ديوان الأوقاف، ثم تم توسيعه ببناء ملحق له في 1912، ثم ملحق آخر في 1929، ثم جرى هدم منزلين مجاورين وبناء ملحق ثالث للمبنى في 1936.


أما وزارة الأوقاف نفسها فيعود إنشاؤها إلى عام 1835، حين أمر محمد علي باشا والي مصر بتأسيسها تحت اسم ديوان الأوقاف العمومي.

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