عمره 124 عاما.. مبنى وزارة الأوقاف الأثري تحفة معمارية في وسط القاهرة

تعرض مبنى وزارة الأوقاف المصرية الأثري بمنطقة باب اللوق بوسط القاهرة لحريق ضخم شب صباح اليوم، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ووجه محافظ القاهرة بتشكيل لجنة هندسية لفحصه.

ويعود تاريخ مبنى وزارة الأوقاف ل124 عاما،

وهو تحفة معمارية تنتمي إلى طراز نيو مملوك (Neo Mamluk)، وقد بني على عدة مراحل حتى وصل إلى شكله الحالي.

في عام 1899 افتتح الخديوي توفيق مبنى ديوان الأوقاف، ثم تم توسيعه ببناء ملحق له في 1912، ثم ملحق آخر في 1929، ثم جرى هدم منزلين مجاورين وبناء ملحق ثالث للمبنى في 1936.



أما وزارة الأوقاف نفسها فيعود إنشاؤها إلى عام 1835، حين أمر محمد علي باشا والي مصر بتأسيسها تحت اسم ديوان الأوقاف العمومي.