محافظ قنا يتفقد الوحدات الصناعية المنتجة بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادى

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، جولة تفقدية داخل الوحدات الصناعية المنتجة بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادى ، وذلك بعد تسليمها للمستثمرين بجميع المرافق اللازمة ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والمهندس أشرف عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء بقنا ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية ، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، و محمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا ، و عبدالرحيم محمد مدير ادارة الإستثمار بالمحافظة ، و محمد شعبان مدير المنطقة الصناعية .

استهل محافظ قنا جولته بمتابعة سير العمل بمصنع البطل لإنتاج الأخشاب ، كما تفقد مصنع بن العابد ، ومصنع الباشا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية ، ومصنع انتاج البلاستيك ، مشيدا بالمستوي العالي لتنفيذ الوحدات الصناعية والمجمع الصناعي بالكامل ، حيث يوفر المجمع وحدات صناعية جاهزة بالمرافق والتراخيص ذات مساحات متعددة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المجمع يشمل عدة قطاعات صناعية ( غذائى - هندسي – صناعات كيماوية بسيطة - مواد بناء ) .

وأوضح محافظ قنا، أن حجز الوحدات الصناعية بالمجمع شهد اقبالا كبيرا فور الإعلان عن طرحها من قِبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، حيث تم تخصيص ٢٧١ وحدة صناعية بمساحات متنوعة ، من اجمالي وحدات المجمع البالغ عددها ٤٢٠ وحدة .

واضاف محافظ قنا، أنه مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي يأتى ضمن ١٣ مجمع على مستوى الجمهورية وجه بإنشائها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وهو احد اكبر المجمعات ، حيث أقيم على مساحة ٧٤ فدان ويضم ٤٢٠ وحدة صناعية منها ٣٢٢ وحدة بمساحة ٢١٦ م٢ ، و ٨٦ وحدة بمساحة ٤٣٢ م٢، و ١٢ وحدة بمساحة ٥٤٠ م٢ ، بتكلفة مالية بلغت ١.٥ مليار جنيه ، مؤكدا أن هذه المجمعات تقدم حلول تنموية تسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلى ، كما أنها تمثل فرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم الإنتاجية .