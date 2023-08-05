بعد صورته مع نجوم الأبيض.. غادة عبد الرازق لـ أحمد حلمي: "طلعت زملكاوي"

نشر النجم أحمد حلمي مجموعة من الصور له بصحبة لاعبي نادي الزمالك أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية.

وظهر في الصور مع حلمي وأبطال مسرحية "ميمو" مع لاعبي نادي الزمالك أحمد زيزو وعمر جابر، وعلق أحمد حلمي كاتبا: "اتشرفت بمقابلتكم

وردت عليه غادة عبد الرازق كاتبة: "طلعت زملكاوي".

ويذكر أن مسرحية "ميمو" تم عرضها من قبل خلال شهر فبراير الماضي بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، وأشاد بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين بالمملكة، خاصة وانه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز، كما تم عرضها مؤخرا في جدة، وابها محققه نفس النجاح.

"ميمو" بطولة: أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية "مسعود" الشاب الفاشل والمهمش من قبل أسرته ومجتمعه، الذي يقرر أن يسلك طريق الـ "سوشال ميديا" السهل، ليثبت جدارته ونجاحه، لكن ما يحدث، يكون مخالفا تماما لتوقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

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