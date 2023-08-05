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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانية: الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن دول جوار السودان خطوة لحل الأزمة

النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي
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اعتبرت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ولجنة العلاقات الخارجية، أن مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان، تأكيد على تنفيذ توصيات قمة دول جوار السودان لوضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ علي وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه الشقيق.

وأوضحت عجمي، في تصريحات صحفية لها، أن وزراء خارجية دول جوار السودان سيبحثون خلال اجتماعهم كافة جوانب الأزمة السودانية بأبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية وتأثيراتها على الشعب السوداني وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالنواب، إلى أن توصيات قمة دول جوار السودان تؤكد حرص مصر على اتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

وأكدت النائبة غادة عجمي، أن الحفاظ على أمن وسلامة السودان والحفاظ على الدولة الوطنية جزء رئيسي من السياسة الخارجية لمصر، علاوة على سعيها الدائم لإيجاد حلول فاعلة بالمشاركة مع دول الجوار للأزمة وعودة الاستقرار والأمن للسودان الشقيق.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، اتجه إلى تشاد للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السوادن

برلمانية الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن دول جوار السودان تأكيد على الوصول لحل الأزمة اعتبرت النائبة غادة عجمي