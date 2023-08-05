الوادي الجديد تطلق المسابقة الشبابية "لو كنت محافظًا أو مسئولًا"

أطلقت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، مسابقة شبابية بعنوان " لوكنت محافظ أو مسئول"، لتطوير الأداء الخدمي للمواطنين بالمحافظة.

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريح اليوم السبت، إن المسابقة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع المشاركة الفعالة للشباب و الاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم.

أوضح الزملوط، أن شروط المسابقة هي أن يكون المتسابق في المرحلة العمرية من ١٦ : ٣٠ سنة، أن يكون المقترح قابل للتطبيق والتنفيذ، يكتفي المتسابق بطرح مقترحات خاصة بتطوير جهة أو قطاع واحد فقط، يجري تلقي المشاركات من خلال الرابط المرفق اعتبارًا من السبت ٥ أغسطس ۲۰۲۳ ولمدة أسبوع، تتبنى المحافظة الأفكار و المقترحات المتميزة القابلة للتنفيذ ويجري منح أصحابها مكافآت مالية خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

للمشاركة وطرح المقترحات والأفكار التسجيل وملء الاستمارة على الرابط التالي :

https://forms.gle/nhUGWP99drVZNfnx8