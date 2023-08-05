ads
السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باريس: سندعم بقوة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)

الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية،اليوم السبت ، إن باريس ستدعم بقوة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإحباط الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم، حسبما افادت قناة «القاهرة الإخبارية».

والتقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مع رئيس وزراء النيجر وسفيرها في باريس، اليوم السبت، وفرضت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، تشمل وقف كل المعاملات المالية وتجميد أصول، وقالت إنها قد تمنح تفويضًا باستخدام القوة لإعادة بازوم إلى منصبه.

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مع رئيس وزراء النيجر وسفيرها في باريس، اليوم السبت، وفرضت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، تشمل وقف كل المعاملات المالية وتجميد أصول، وقالت إنها قد تمنح تفويضًا باستخدام القوة لإعادة بازوم إلى منصبه.

باريس المجموعة الاقتصادية دول غرب أفريقيا إيكواس رئيس وزراء النيجر