باريس: سندعم بقوة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية،اليوم السبت ، إن باريس ستدعم بقوة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لإحباط الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم، حسبما افادت قناة «القاهرة الإخبارية».

والتقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مع رئيس وزراء النيجر وسفيرها في باريس، اليوم السبت، وفرضت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، تشمل وقف كل المعاملات المالية وتجميد أصول، وقالت إنها قد تمنح تفويضًا باستخدام القوة لإعادة بازوم إلى منصبه.

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مع رئيس وزراء النيجر وسفيرها في باريس، اليوم السبت، وفرضت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، تشمل وقف كل المعاملات المالية وتجميد أصول، وقالت إنها قد تمنح تفويضًا باستخدام القوة لإعادة بازوم إلى منصبه.