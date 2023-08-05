في ذكراها الـ 70.. واشنطن تعتزم عرض صور لدمار هيروشيما وناجازاكي

يبحث متحف تابع لمؤسسة "سميثسونيان" بعرض بانوراما صور لمدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين، وذلك إثر أعقاب إلقاء القنبلتين النوويتين في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال عرض مقبل.

ويغطي معرض "الحرب العالمية الثانية في الجو" التطورات في الطيران العسكري خلال تلك الفترة، ومن المتوقع أن يبدأ المعرض في عام 2025 في المتحف الوطني للطيران والفضاء في واشنطن، حسبما قال أحد أمناء المتاحف لوكالة كيودو اليابانية للأنباء في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتأتي هذه الخطة بعد نحو 3 عقود من إجبار المتحف على إلغاء مقترح لعرض جسم الطائرة "اينولا جاي"، التي أسقطت القنبلة النووية "ليتل بوي" ، "الولد الصغير" في هيروشيما، مع صور وغيرها من المواد التاريخية، التي تظهر الأضرار الناجمة عن إلقاء القنبلتين النوويتين .