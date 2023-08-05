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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير أمن المعلومات: تطبيق "ثريدز" منافس قوى جدا لمنصة "إكس"

تطبيق ثريدز
تطبيق ثريدز
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قال المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن تطبيق "ثريدز" منافس قوي جدا لتطبيق التغريدات القصيرة  "إكس" تويتر سابقًا، مشيرًا إلى أنه حصل على 30 مليون مشترك في يوم كامل.

وأضاف "السخاوي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، أن تطبيق "أكس" هدد تطبيق "ثريدز" باللجوء إلى ساحات القضاء، معقبًا: "ميتا تحاول جاهدة تطوير كل ما يتعلق بمنظومتها، وهي المنظومة التي تم اتهامها بأشياء كثيرة، منها ما يتعلق بالخصوصية ومعايير الكراهية والتحديثات وغيرها، بالإضافة إلى الرسائل مجهولة المصدر".

وتابع: "بدأت ميتا في الفترة الأخيرة الحد من هذه الرسائل والسلبيات المختلفة للحفاظ على خصوصية المستخدم"، مشيرا إلى أن هناك اتهامات بسرقة تطبيق "ثريدز" حقوق الملكية الفكرية لتويتر، ونقل بعض موظفي تويتر كل ما يتعلق بأفكار التطبيق لشركة "ميتا" بعد فصلهم.

تطبيق ثريدز تويتر حقوق الملكية الفكرية شركة ميتا