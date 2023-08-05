سمسمية بورسعيد تواصل تألقها ضمن مبادرة "ثقافتنا فى إجازتنا".. صور

تواصل السمسمية البورسعيدية تألقها ضمن فعاليات برنامج ثقافتنا فى اجازتنا الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني من خلال الإدارة المركزية للشؤن الفنية برئاسة الفنان احمد الشافعي.

وقدمت فرقة بورسعيد للآلات الشعبية بقيادة الفنان محمود غندر و مدير الفرقة محمود بيومي مساء أمس الجمعة عرضآ فنيآ للتراث البورسعيدي على ممشى النيل تضمنت الفقرات أغنية يسعد صباح الحبايب، بتغنى لمين ياحمام، من بورسعيد لرأس البر، الجو جميل، فى العزبة ورأس البر، يا عينى يالالالى ياأبو العيون السود، احنا البمبوطية، صياد، الليلة جميلة" بمشاركة نجوم الفرقة أحمد كنش و العربي موسى وأبو حنان و يوسف أيمن والعربي الشطوري أحمد الشرقاوي و محمد العربي و محسن زيدان و محمد خلف وعلى شطا و جمال عثمان وسامح ترك ومحمود جلبي و محمود المصري.

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