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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين على دائري الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 5 أشخاص اليوم بإصابات متنوعة وجروح وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين، خلال سباق الموت، على الطريق الدائري بمدينة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الجنونية لقائدي الدراجتين واختلال عجلة القيادة في يدهما، وفقدانهما السيطرة على الدراجتين فاصطدما معًا، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية جراء الحادث.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم مروّع بين دراجتين ناريتين على الطريق الدائري بمدينة الفيوم، خلال سباق للسرعة، ووجود عدد من المصابين.
وأسفر حادث دائري الفيوم، عن إصابة كل من ربيع سيد مصطفى (20 سنة)، ومصطفى محمد علي (18 سنة)، ومحمود طه أحمد (17 سنة)، ومحمد غالي عويس (17 سنة)، ومحمود غالي عويس (20 سنة)، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.
 ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بالاستقبال لتشخيص إصاباتهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.

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