وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان عددا من المشروعات بمركز شباب الكوم الأخضر.. صور

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم السبت بتفقد مركز شباب الكوم الاخضر بمحافظة الجيزة لمتابعة وافتتاح العديد من المشروعات التى تقوم وزارة الشباب بتنفيذها وتطويرها بالمركز .

وقامت مجموعة من الطلائع بتنفيذ عرض فنى فى بداية جولة وزير الشباب ومحافظ الجيزة كما قام الدكتور اشرف صبحي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتفقد معرض أندية الفتاة وحرص وزير الشباب على زيارة كافة ارجاء المعرض وتناول صبحي الحديث مع الفتيات المشاركات فى المعرض

فيما قام وزير الشباب ومحافظ الجيزة بافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب الكوم الأخضر والذي تم تنفيذه ضمن مشروعات خطة الوزارة التنفيذية يذكر ان الملعب الخماسي الجديد والذي تم تنفيذه حديثا يستضيف مباريات دوري الشوارع والذي تم الاعلان عن إطلاقه مؤخرا من قبل وزير الشباب .

وتابع صبحي وراشد تدريبات فريق مشروع " ١٠٠٠ بنت ١٠٠٠ حلم " والذى تقوم الوزارة بتنفيذه والاشراف عليه بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى وتقوم فكرة المشروع علي نشر كرة القدم النسائية حيث يستهدف المشروع تعليم الفتيات مهارات كرة القدم وفق برنامج متكامل ، بالاضافة الى اكتشاف المشروع للمواهب النسائية بمجال كرة القدم .

كما حرص وزير الشباب ومحافظ الجيزة على تفقد قاعة الافراح التابعة لمركز الشباب والتى نفذتها الوزارة حديثا ، وفى نهاية جولته بمركز شباب الكوم الاخضر قام وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بوضع حجر الاساس لحمام السباحة بالمركز والذي تقوم الوزارة بتحمل تكلفته كاملا وتنفذه ضمن خطتها الاستثمارية .

وأكد الوزير على استمرار التطوير لجميع مراكز الشباب والاندية بمختلف محافظات الجمهورية نظرا لاهمية ما تقدمه تلك المراكز والأندية من خدمات وتلبية احتياجات أبنائنا بالاضافة الى زيادة وتنمية الوعى لدي شبابنا ، وأشار صبحي أن الوزارة قد اطلقت فى هذا الصيف مبادرة " صيف شبابنا" تلك المبادرة التى تتضمن سلسلة من البرامج والأنشطة بمراكز الشباب والأندية في جميع محافظات الجمهورية خلال فترة الاجازة الصيفية ، والتى يتم تنفيذها من خلال مراكز الشباب في إطار تكثيف أنشطتها خلال فترة الإجازة الصيفية.

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال تفقد معرض المنتجات والحرف اليدوية المقام بمركز شباب الكوم الأخضر حرص المحافظة على التوسع فى إقامة معارض تسويق المنتجات الحرفية واليدوية مما يسهم في أتاحة الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم ، واحياء الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين سبل المعيشة لهم .

وأضاف محافظ الجيزة ان المحافظة لا تدخر جهدآ في تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمه لتشجيع الحرف اليدوية والتراثية للتوسع في التسويق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية .

وأضاف محافظ الجيزة بضرورة التعاون بين جهاز رعاية تشغيل الشباب ومديرية الشباب والرياضية لتنظيم عدد من المعارض لتسويق منتجات الشباب الحرفية واليدوية من جميع المنتجات .

وثمن محافظ الجيزة التعاون القائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة والذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب، لافتآ بأن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية بتنظيم عددآ من المعارض لأصحاب المنتجات الحرفية واليدوية التي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل .

ورافق وزير الشباب بجولته الأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد واللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة و الدكتور أشرف البجرمى رئيس للإدارة المركزية للمدن الشبابية والاستاذة والاستاذة نجوي صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب والاستاذة منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب والاستاذة جيهان حنفي رئيس الادارة المركزية لتنمية النشء والاستاذ محمد عبدالنبى رئيس للإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية والدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية والدكتور احمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة والدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية .