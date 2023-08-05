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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الأوقاف يتفقد حريق مقر باب اللوق ويحيل الواقعة للتحقيق

حريق وزارة الأوقاف
حريق وزارة الأوقاف
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تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف عملية إطفاء الحريق الذي شب صباح اليوم السبت، بمبنى وزارة الأوقاف القديم بشارع صبري أبو علم بباب اللوق بمحافظة القاهرة ، ووجه الشكر لرجال الحماية المدنية على فدائيتهم وتفانيهم في عملهم ، وسرعة تحركهم وسيطرتهم على الحريق الذي شب بالدور الأخير علويًّا والغرف التي فوقه .

 وأحال وزير الأوقاف التحقيق في موضوع هذا الحريق لكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية لإعمال شئونهما في الأمر كل فيما يخصه.
جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد انتقلت بالكامل انتقالًا كليًّا إلى مبناها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة من أول يوليو 2023م وكان وزير الأوقاف قد وجه المختصين بناء على توصيات مجلس الوزراء بضرورة استمرار عقود الصيانة للمبنى القديم واستمرار تأمينه ، مع سرعة إخلاء جميع المخازن وأي عهد به ، مع إجراء الدراسة اللازمة لآلية استغلال المبنى القديم أو التصرف فيه باعتباره مبنى وقفيًّا مملوكًا لوزارة الأوقاف المصرية.
وستقوم الجهات المختصة بإعمال شئونها في بيان سبب الحريق وأي آثار ترتبت عليه.

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