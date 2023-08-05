بمليار و100 مليون جنيه.. محافظ قنا يتابع سير العمل بمحطة محولات نجع حمادي الجديدة

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، سير العمل بمحطة محولات نجع حمادى الجديدة ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ، والمهندس أشرف عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء بقنا ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية ، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، و محمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا ، و عبدالرحيم محمد مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة ، و محمد شعبان مدير المنطقة الصناعية .

وقال محافظ قنا، إن المحطة جهد ٥٠٠ ك.ڤ / ٢٢٠ / ٦٦ / ١١ ، بسعة ١٥٠٠ ميجا فولت أمبير ، وتتكون من عنبر مهمات جهد ٥٠٠ ك. ڤ من النوع المعزول بالغز مجهز بأحدث المواصفات العالمية ، ويضم العنبر ٨ دوائر كهربائية ، بواقع ٢ دائرة لتفريغ الطاقة المولدة من السد العالي ، و ٢ دائرة لتفريغ الطاقة المولدة من محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية فى بنبان ، و ٢ دائرة للربط مع محطة محولات شرق قنا الجديدة جهد ٥٠٠ك.ڤ ، و ٢ دائرة للربط مع محطة محولات نجع حمادة القائمة ، كما تضم المحطة عنبر مهمات جهد ٢٢٠ ك.ڤ من النوع المعزول بالغز مجهز بأحدث المواصفات العالمية به دائرة كهربائية لتغذية محافظة الوادي الجديد ، و ٢ دائرة كهربائية لتغذية مدينة قنا ، بالإضافة إلس عنبر مهمات جهد ٦٦ ك.ڤ لتغذية المنطقة الصناعية بهوّ من خلال ٢ محول جهد ٦٦ / ١١ قدرة كل محول منهما ٤٠ ميجا فولت امبير .

وأضاف الداودي ان المحطة سوف تساهم فى توفير الكهرباء للمنطقة الصناعية بهوّ والتوسعات العمرانية الجديدة كمدينة الأمل وكذلك توسعات مصنع الألومنيوم، لافتا إلي أنه يتم التحكم فى تشغيل المحطة إلكترونيا من خلال غرفة تحكم مركزية مرتبطة بشكل مباشر بمركز التحكم الإقليمى بنجع حمادى ومركز التحكم القومي بما يسهم فى الحفاظ على نظام التشغيل والتعامل الفورى مع اى أعطال طارئة بما لا يؤثر على التغذية الكهربائية للمناطق التى تخدمها المحطة .

من جانبه أوضح المهندس أحمد فتحى ان المحطة تقع على مساحة ٢٥٠ ألف م٢ بتكلفة مالية تصل الى مليار و ١٠٠ مليون جنيه بجهد ٥٠٠ ك.ڤ ، وهي تعد احد اكبر المحطات المرتبطة بشبكة الكهرباء ، حيث تضم ثلاثة مبانى رئيسية هى مبنى محطة ٥٠٠ ك.ڤ - مبنى محطة ٢٢٠ ك.ڤ وهما مجهزان بنظام الـ GIS وبأحدث المعدات الحديثة بما يضمن كفاءة عالية فى التشغيل بالإضافة الى مبنى محطة ٦٦ ك.ڤ ، مؤكدا استعداد المحطة لتلبية احتياجات المستثمرين من الطاقة الكهربائية بدون اي عجز .