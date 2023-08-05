محافظ قنا يتفقد عددا من المصانع المنتجة بمنطقة هوُ الصناعية

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عدد من المصانع المنتجة بالمنطقة الصناعية بهوّ نجع حمادي ، لمتابعة انتظام عمل خطوط الانتاج بها، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ، والمهندس أشرف عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء بقنا ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية ، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي ، و محمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا ، و عبدالرحيم محمد مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة ، و محمد شعبان مدير المنطقة الصناعية .

استهل محافظ قنا جولته بتفقد مصنع الماسة لإنتاج البلاستيك ، والمقام علي مساحة ١٠٠٠ متر ، بطاقة انتاجية تصل إلي ٣٠٠ طن شهريا ، من خلال ١٤ خط انتاج ، يوفر ٥٥ فرصة عمل للشباب ، يتم تصدير انتاج المصنع للخارج .

كما تابع محافظ قنا جولته بتفقد مصنع لؤلؤة الجزيرة للدهانات ، والمقام علي مساحة ١٢٥٠ متر ، ويوفر ١٠ فرص عمل للشباب.

واستمع المحافظ خلال جولته إلى شرح مفصل حول منتجات المصنعين وخطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية موجها بضرورة مراعاة تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية اثناء التشغيل لحماية العاملين والحفاظ علي المصنع والمعدات .

وقال محافظ قنا، إن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرا الى أن المحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محورى فى دعم وتنمية الإقتصاد القومى، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، داعيا رجال الأعمال إلى القدوم للإستثمار بمحافظة قنا لما تتمتع به من مقومات إستثمارية كالثروات المعدنية وشبكة الطرق الإقليمة المميزة بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير .

يُذكر أن المنطقة الصناعية بهوّ تقع على مساحة ٥٠٠ فدان تم تقسيمها إلي ٥٥٢ قطعة منها ٢٣١ قطعة مخصصة للمشروعات ، وتضم عدد ١٦٤ مصنع؜ ، منها ٧٠ مصنع منتج و ٨٦ مصنع تحت الانشاء و ٥ مصانع فى مرحلة استخراج الأوراق وانهاء التراخيص ، و ٣ مصانع متوقفة بإجمالى إستثمارات تصل الى مليار جنيه ، وتوفر ٦ الآف فرصة عمل .